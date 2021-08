Gelre werkt samen met thuiszorg voor hartfalenpatiënten

Het grote voordeel voor patiënten is dat ze eerder naar huis kunnen om in hun eigen omgeving te herstellen. Patiënten voelen zich thuis vaak beter, stellen Gelre en Vérian: “Daardoor bewegen ze meer, gaat eten en slapen beter en dat komt het herstel ten goede.”

Pilot Apeldoorn

Deze zomer is in de regio Apeldoorn een pilot gestart met deze zorg voor hartfalen in de thuissituatie. Na een observatiefase in het ziekenhuis, krijgen patiënten van Gelre ziekenhuizen de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de zorg voor hun hartfalen thuis voort te zetten.

De ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen doet de bereidingen van de cassettes met het vochtafdrijvende medicijn, waarna de Gelre apotheek deze uitgeeft aan de afdeling. In het ziekenhuis sluit een gespecialiseerd verpleegkundige van Vérian het infuus met een pomp aan die thuis wordt ingezet om het medicijn toe te dienen.

Controle verpleegkundige

Dagelijks komt een verpleegkundige van Vérian om controles uit te voeren en indien nodig een nieuw infuus te plaatsen. De behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder verantwoordelijkheid van de cardioloog. In het ziekenhuis is hiervoor een hartfalenteam opgezet, die bestaat uit verpleegkundigen-hartbewaking. Zij starten de zorg op en wanneer de behandeling is afgerond voeren zij ook het eindgesprek bij de patiënt thuis. Als dat nodig is, komen zij tijdens de behandeling bij de patiënt thuis, op verzoek van de cardioloog of de verpleegkundige van Vérian.

Als de pilot succesvol is, zal deze ‘Juiste Zorg Op de Juist Plek’ over enkele maanden ook beginnen in de regio Zutphen met een andere thuiszorgorganisatie.