Gelre ziekenhuizen beschuldigd van belangenverstrengeling

Het bestuur wil van het ziekenhuis in Zutphen een locatie maken waar vooral planbare ingrepen plaatsvinden. De onderneming van Goessens, die veel operaties in Zutphen uitvoert, kan daar baat bij hebben.

Belangenverstrengeling

Volgens meerdere deskundigen is er sprake van belangenverstrengeling en bovendien zou Gelre ziekenhuizen zich niet aan de wet houden. Steef Bartman, emeritus hoogleraar ondernemingsrecht verwijst daarvoor naar de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Daarin is opgenomen dat een bestuurslid bij een tegenstrijdig belang niet mag deelnemen aan besluitvorming. “Als de omzet van deze chirurg voorspelbaar wordt bevorderd door het besluit waaraan hij als lid van de raad van bestuur heeft bijgedragen, dan is in dat geval sprake van zo’n tegenstrijdig belang”, zegt Bartman tegen Tubantia.

Noodzakelijk

Vorig jaar oktober is Goessens op deeltijdbasis toegetreden tot het bestuur. Volgens de voorzitter van de rvt, Godfried Barnasconi, was de aanstelling van Goessens noodzakelijk. “Met de aanstelling van Goessens hebben wij geprobeerd de onenigheid tussen het bestuur en medische staf op te lossen”, laat hij aan Tubantia weten.

Goessens lichtte het besluit dat Gelre ziekenhuizen de SEH en verloskunde in Zutphen moet sluiten vorige week toe aan het personeel. Op beelden daarvan – in bezit van de Stentor – is te zien hoe hij vertelt dat er ‘geen andere mogelijkheid dan dit is’ om de organisatie er weer bovenop te krijgen.

Volgens Goessens is er sprake van een gedeeld belang, schrijft Tubantia. “Het is in mijn belang dat we een gezond ziekenhuis hebben. Volgens mij is mijn belang niet anders dan het belang van Gelre ziekenhuizen of het belang van burgers in deze regio.”

Schadelijk

Gemeenteraadslid Arne Bouma (PvdA) uit Zutphen zegt geschrokken te zijn. “Als dit klopt, dan is dit zowel schadelijk als schandelijk. We hebben het niet over een colafabriek, maar over een ziekenhuis. Ik ben benieuwd wat de rechter hiervan vindt. Er moet keihard worden ingegrepen. Een opschoning van zowel de raad van bestuur als raad van toezicht is nodig.’’