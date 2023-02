Gelre ziekenhuizen sluit SEH in Zutphen na miljoenenverlies

Dat zegt interim-bestuurder Pier Eringa in een interview met het AD. Eringa is 15 januari aan de slag gegaan om de ziekenhuisorganisatie weer financieel gezond te maken.

Pier Eringa

Volgens Eringa kampte het ziekenhuis in 2022 met een erg hoog ziekteverzuim. Op sommige afdelingen was die soms zelfs 20 procent. In 2022 heeft het ziekenhuis 90 procent van de zorg geleverd die het had afgesproken. Het ziekenhuis sluit 2022 af met een verlies van 20 miljoen euro, terwijl een marge van 20 miljoen euro nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering. Het totale gat bedraagt dus 40 miljoen euro, aldus Eringa.

Bijzonder beheer bij banken

Gelre ziekenhuizen staat financieel met de rug tegen de muur, constateert Eringa. “De financiële situatie is ernstig. We zitten sinds eind vorig jaar in bijzonder beheer bij de banken. Zij zeggen: ‘Het moet anders. Anders gaat het ziekenhuis onderuit’. Ook de zorgverzekeraars zitten in onze nek. We hebben afspraken moeten maken dat we binnen twee jaar weer financieel gezond zijn.”

SEH Zutphen sluit

Het kan financieel niet uit om de SEH en de verloskunde op twee locaties open te houden. Daarom gaat de SEH dicht in Zutphen. Ook de verloskunde wordt geconcentreerd in Apeldoorn. “In de praktijk komt het erop neer dat bevallingen daardoor niet meer in Zutphen zullen plaatsvinden.”