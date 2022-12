Pier Eringa van LangeLand naar noodlijdend Gelre Ziekenhuizen

Nu de redding van LangeLand Ziekenhuis is afgerond, vertrekt Pier Eringa bij het ziekenhuis in Zoetermeer en gaat hij aan de slag bij Gelre Ziekenhuizen. Vanaf 15 januari volgend jaar neemt hij het stokje over van Rolf de Folter. Ook wordt Peter van der Meer lid van de raad van toezicht van Gelre Ziekenhuizen.

Eringa werd in oktober 2021 aangesteld bij LangeLand nadat bekend werd dat het Reinier de Graaf Gasthuis uit fusie-organisatie Reinier Haga Groep wilde stappen en de toekomst voor LangeLand erg onzeker was. Vorige maand kwam de redding voor het ziekenhuis in de vorm van een fusie met het HagaZiekenhuis in Den Haag.

Verlies van 20 miljoen

Bij Gelre Ziekenhuizen mag Eringa opnieuw aan de bak. Financiële problemen dreigen bij het ziekenhuis. Stijging van de energie-, personeel- en inkoopkosten hakken er flink in. Zonder ingrijpen zou het ziekenhuis een verlies lijden van maar liefst 20 miljoen euro. Ter vergelijking, in 2021 boekte de zorginstelling een winst van 2,3 miljoen euro.

Ruime ervaring

Pier Eringa, opgeleid aan de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn, startte zijn loopbaan in 1984 als inspecteur van de gemeentepolitie in de gemeente Leeuwarden. Hij heeft in de jaren daarna een ruime staat van dienst opgebouwd als bestuurder en toezichthouder in STZ-ziekenhuizen, in het openbaar bestuur, openbare veiligheid en openbaar vervoer. Eerder was hij onder andere voorzitter van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, president-directeur van ProRail, CEO van Transdev Nederland en algemeen directeur/gemeentesecretaris in Nijmegen.

Goed op mijn plek

“De afgelopen jaren leerden me dat ik als voorzitter goed op mijn plek zit”, zegt Eringa in een persbericht. “Luisteren naar anderen, zorgen dat alle invalshoeken aan de orde komen, tijd nemen als het kan en ook knopen doorhakken als het moet. Interne gremia verbinden, maar ook Gelre verbinden met het verzorgingsgebied en de organisaties in- en nabij het domein van gezondheidszorg. Ik vind het een eer om in mijn eigen woonplaats en regio (waar ik al bijna 25 jaar woon) het ziekenhuis te mogen besturen en zie uit naar de vele ontmoetingen en gesprekken.”

Nieuwe lid rvt

Nieuw lid van de raad van toezicht Peter van der Meer volgt Hans Wesselink op. De termijn van de tweede benoeming van Wesselink loopt af. Van der Meer is sinds 2000 ziekenhuisbestuurder van achtereenvolgens het Medisch Centrum Haaglanden (MCH), het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (in juni 2015 juridisch gefuseerd met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam) en sinds 1 oktober 2015 van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.

“Een combinatie van besturen en toezichthouden vind ik een ideale combinatie”, zegt Van der Meer. “Op dit moment staat de (ziekenhuis-) zorg voor grote financiële uitdagingen. Vanuit de toezichthoudende rol en met mijn bestuurlijke kennis als ervaren ziekenhuis bestuurder, wil ik de financiële positie van Gelre scherp in de gaten houden.”