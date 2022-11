LangeLand gered: banken akkoord met fusie HagaZiekenhuis

De banken en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) zijn na drie jaar onderhandelen akkoord met een defusie van de Reinier Haga Groep (RHG). Daarmee is het financieel zwakke LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer gered. Per direct treedt het Reinier de Graaf Gasthuis uit RHG. LangeLand gaat fuseren met het HagaZiekenhuis in Den Haag.

Dat hebben Reinier Haga Groep (RHG) en LangeLand zojuist in een korte verklaring bekendgemaakt. Bedoeling is dat de defusie van RHG op 1 januari 2023 een feit is. Eerder stelden zowel de zorgverzekeraars DSW, CZ en Menzis als Haga en Reinier de Graaf 20 miljoen euro beschikbaar om LangeLand te redden. LangeLand is al jaren technisch failliet, maar wordt al die tijd door Haga en Reinier de Graaf Gasthuis in Delft op de been gehouden.

Constructief overleg

Hoeveel de banken gaan bijdragen, maakt RHG niet bekend. “De ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep (RHG), de zorgverzekeraars, banken en het Waarborgfonds Zorg (WfZ) hebben maandag 31 oktober in een goede sfeer een nuttig en constructief overleg gehad”, aldus het statement: “Het is gelukt om tot een gezamenlijke uitkomst te komen.” LangeLand zal met de beoogde partner Haga Ziekenhuis in Den Haag moeten komen tot een portefeuilleverdeling.

Lang getwijfeld

De banken en het WfZ hebben heel lang getwijfeld over de financiële stabiliteit van deze oplossing: de banken hebben leningen uitstaan bij LangeLand en bovendien zit in het reddingsplan een potentieel fors bedrag dat ze extra moeten uitlenen voor noodzakelijke nieuwbouw van het ziekenhuis in Zoetermeer.

De zaak kwam in een stroomversnelling toen de zorgverzekeraars vorige week de banken en WfZ een ultimatum stelden, dat gisteren afliep. “We maken ons zorgen over de voortgang”, schreven ze: “Er dreigt een situatie te ontstaan dat de positie van het LangeLand Ziekenhuis erodeert.”

Fusie ontmantelen

RHG is al drie jaar bezig om de mislukte fusie te ontmantelen. Behalve de twijfels van de banken en WfZ, was ook de toekomst van het twee jaar geleden opgeleverde kostbare Orthopedisch Centrum al sinds de opening een twistpunt. Dat Orthopedisch Centrum, op het terrein van LangeLand, zou lang niet op de voorziene capaciteit draaien.

De top van RHG legt het akkoord nog voor aan “interne partijen”, waarmee waarschijnlijk wordt bedoeld de ondernemings- en cliëntenraden van de drie ziekenhuizen.