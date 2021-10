Reinier Haga Groep vervangt directeur LangeLand Ziekenhuis

Pier Eringa (60) is per 1 oktober benoemd tot interim-directievoorzitter van het LangeLand Ziekenhuis. Hij wordt daarmee tevens lid van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG), die midden in een moeizame terugdraaiing van de fusie zit.

Eringa volgt Kees Wolse op, die op zijn beurt eveneens ad interim Eric Booden verving. Booden nam in het najaar van 2020 een time out.

Eringa is voorzitter van Stichting Open Nederland, de organisatie verantwoordelijk voor het organiseren van testcapaciteit in de covid-19 pandemie. Eerder was hij onder andere voorzitter van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, president-directeur van ProRail, CEO van Transdev Nederland en algemeen directeur/gemeentesecretaris in Nijmegen. Eringa begon zijn loopbaan binnen de politie waar hij van 2002 tot 2006 hoofdcommissaris en korpschef was van Regio Flevoland.

Uit de fusie

Onlangs is bekend geworden dat het Reinier de Graaf ziekenhuis uit de fusie met het Haga Ziekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis stapt. Deze laatste twee gaan we samen verder, maar het toekomstplan bleek nog geen financiële onderbouwing te hebben. Het LangeLand is bovendien niet in staat om miljoenen aan leningen terug te betalen.

Pier Eringa: “Juist nu is het van belang voor het LangeLand en RHG om vooruit te kijken. Met het voorgenomen besluit van de ontvlechting van het RHG, waarin het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand samen verder willen gaan, is een goede stap voorwaarts gezet. Daar moet nu invulling en vooral opvolging aan worden gegeven. Een opgave waar ik graag mee aan de slag ga.”