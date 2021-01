LangeLand Ziekenhuis benoemt Kees Wolse tot interim-directeur

Kees Wolse (51) is vanaf 1 februari interim-directievoorzitter van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Daarmee is hij tevens interim-lid van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. Samen met medisch directeur Lya Levert-Brand vormt hij vanaf volgende week de directie van het LangeLand Ziekenhuis.

Wolse neemt de plaats in van Rinus van Riel. Die nam tijdelijk de functie over van Erik Booden, die vorig jaar om persoonlijke redenen tijdelijk is teruggetreden.

Wolse is bedrijfseconoom en een ervaren bestuurder/CFO. In die functie werkte hij zes jaar in het Spaarne Gasthuis en zes jaar in het Elkerliek ziekenhuis. Daarvoor was hij onder andere werkzaam als directeur Financiën in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

De Reinier Haga Groep en het LangeLand Ziekenhuis kijken uit naar de samenwerking met de nieuwe interim-bestuurder. Diana Monissen, voorzitter van de raad van toezicht van de Reinier Haga Groep, wenst Wolse “veel succes”.