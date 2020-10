Directeur LangeLand Ziekenhuis neemt time-out

Directievoorzitter Erik Booden van het LangeLand ziekenhuis in Zoetermeer neemt een time-out. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat hij om “persoonlijke redenen tijdelijk is teruggetreden”.

Rinus van Riel (67) neemt zijn taken over. Van Riel is benoemd tot interim-directievoorzitter en vormt vanaf deze week met medisch directeur Lya Levert-Brand de directie van LangeLand. Dit ziekenhuis is onderdeel van de Reinier Haga Groep.

Van Riel is econoom en vervult al ruim dertig jaar bestuurlijke functies in de publieke en non-profit sector. Hij heeft een brede ervaring in de ziekenhuissector. Hij was onder meer interim-bestuurder in het Medisch Spectrum Twente, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en het Catharina Ziekenhuis.