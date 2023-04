Gelre Ziekenhuizen in Zutphen sluit per direct afdeling verloskunde

De locatie Zutphen van de Gelre Ziekenhuizen heeft maandag 24 april per direct de afdeling verloskunde gesloten. Voor spoedopnames of bevallingen moeten vrouwen uitwijken naar de locatie Apeldoorn of desnoods naar een ander ziekenhuis in de omgeving van Zutphen.

Vrouwen die op de kraamafdeling liggen worden nog tot woensdagmiddag geholpen. Daarna moeten zij zo nodig ook verhuizen naar Apeldoorn, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Gelderland.

50 procent ziekteverzuim

Volgens de woordvoerder is er sprake van overmacht. Er was al een hoog ziekteverzuim op de afdeling. Maandag liep dat op tot bijna 50 procent. “We krijgen de planning niet meer rond. We willen veilige zorg leveren van voldoende kwaliteit, maar dat kan onder deze omstandigheden niet meer.” Het personeel en ook de patiënten op de afdeling zijn maandagmiddag ingelicht. Dinsdag heeft het personeel nog een gesprek met de raad van bestuur.

Onvoldoende personeel

Het was al bekend dat de afdeling verloskunde van het ziekenhuis in Zutphen per 1 juli gaat sluiten. Vorige week maakte de ziekenhuisdirectie bekend dat er door ziekte en verzuim in het weekend niet meer voldoende personeel was. Daarom konden vrouwen sinds vrijdag al niet meer in het weekeinde bevallen in Zutphen. Ook spoedopnames of een spoedconsult waren niet meer mogelijk op zaterdag en zondag. Maandagmorgen bleek volgens de zegsvrouw dat het verzuim nog verder was opgelopen. Daarom is besloten de afdeling direct te sluiten, zegt zij.

Gelre Ziekenhuizen in Zutphen

Personeel van Gelre Zutphen demonstreerde vrijdag nog tegen de voorgenomen sluiting van de afdeling. (ANP)