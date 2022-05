Gelre ziekenhuizen verplaatst immunotherapie naar thuiszorg

Gelre ziekenhuizen verplaatst samen met thuiszorgorganisaties Vérian en Sensire immunotherapie naar huis of een locatie in de wijk. Sinds kort kunnen patiënten met bepaalde typen longkanker hun behandeling, die gestart is in Gelre ziekenhuizen, voortzetten in de wijklocaties van Vérian en Sensire.

Door de nieuwe werkwijze hoeven patiënten niet meer naar het ziekenhuis voor hun behandeling en tegelijkertijd komen dagbehandeling bedden vrij voor andere patiënten.

Zorg verplaatsen

Immunotherapie behandeling bestaat uit een kortdurend infuus dat om de paar weken in het ziekenhuis gegeven wordt gedurende één of twee jaar. De kans op acute bijwerkingen tijdens de toediening is de reden dat patiënten de eerste drie maanden de behandelingen altijd in het ziekenhuis op de dagbehandeling Oncologie krijgen. Na deze drie maanden wordt met een CT scan gekeken of de immunotherapie zijn werking doet. Is dit het geval, dan krijgt de patiënt vanaf de volgende kuur de immunotherapie op de wijklocatie van Vérian in de regio Apeldoorn of Sensire in de regio Zutphen.

De gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen van de thuiszorg zijn opgeleid door de oncologieverpleegkundigen van Gelre ziekenhuizen om het immunotherapie infuus toe te dienen. De bereiding van deze middelen vindt plaats vanuit de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen en wordt met een geconditioneerd transport naar de wijklocatie gebracht. “Treden er alsnog acute bijwerkingen op, dan weet de gespecialiseerde oncologieverpleegkundige van de thuiszorg wat te doen en zij kan zo nodig snel contact opnemen met het ziekenhuis”, aldus Gelre ziekenhuizen. Sensire, Vérian en Gelre ziekenhuizen willen de komende jaren meer behandelingen naar huis of dichtbij huis in wijklocaties verplaatsen.