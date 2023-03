Gemeenschappelijke gezondheidsomgeving voor Friese patiënten

Friese zorginstanties zetten verder in op een gemeenschappelijke app om gegevens uit te wisselen.

De meeste huisartsen en ziekenhuizen zullen vanaf dit voorjaar aangesloten zijn bij een gemeenschappelijke gezondheidsomgeving, meldt Omrop Fryslân.

Een centrale plek

Patiënten hoeven niet meer bij verschillende zorgaanbieders apart in te loggen. Vanaf dit voorjaar zal alles te zien zijn op een centrale plek. Hier is onder andere informatie te vinden van ziekenhuizen, huisartsen en ggz-instellingen.

Negen ziekenhuizen in het Noorden beginnen deze week met een campagne om de samenwerking onder de aandacht te brengen bij hun patiënten.

Voordelen

De ziekenhuizen geven aan dat er voordelen zitten aan de gemeenschappelijke gezondheidsomgeving. Een patiënt hoeft bijvoorbeeld niet meer in verschillende portalen te kijken. Ook kunnen patiënten er zelf gegevens in zetten, zoals bloeddruk en gewicht.