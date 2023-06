Gemeente en Zilveren Kruis schieten Zwolse huisartsen te hulp met nieuw loket

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente Zwolle proberen huisartsen in de regio te ondersteunen door een loket te openen waar ze terecht kunnen met vragen. Naar eigen zeggen wordt er volop gebruik van gemaakt.

Zoals in veel regio’s kampen huisartsen in Zwolle en omgevingen met een (te) hoge werkdruk. Voor patiënten is het soms lastig om een huisarts te vinden. Dat werd versterkt door een conflict bij een praktijk van de commerciële keten Co-MED, waar begin dit jaar vrijwel alle werknemers opstapten.

Loket

Als zorgverzekeraar is Zilveren Kruis wettelijk verantwoordelijk voor voldoende huisartsenzorg. In samenwerking met de gemeente en het regionale Medrie is daarom een loket opgezet om huisartsen te ondersteunen.

“We moeten verder oplopende druk bij omliggende praktijken voorkomen”, zegt zorginkoper Sander van Bochove van Zilveren Kruis tegen De Stentor. “We hebben met de gemeente, de huisartsencoöperatie en Medrie een taskforce opgericht, met als doel vraagstukken in relatie tot huisartsentekort in Zwolle helpen op te lossen.”

Vragen en coaching

De vragen stromen binnen, melden de samenwerkende instanties. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp als ze vastlopen in de regels van de gemeente, de aanvraag van vergunningen of regelingen met de bank. Bovendien krijgen beginnende huisartsen via het loket desgewenst coaching van meer ervaren collega’s.