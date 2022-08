Gemeente Groningen sluit contracten met vier thuiszorgorganisaties

De gemeente Groningen tekent volgende week langetermijncontracten met vier thuiszorgorganisaties. De contracten lopen vijf jaar en gaan per 1 januari 2023 in. De gemeente kiest één aanbieder van huishoudelijke hulp per gebied.

Dat meldt de gemeente op 31 augustus. De organisaties die de huishoudelijke hulp gaan verzorgen zijn Emile Thuiszorg in het centrum en de oude wijken, AtHomeFirst in Groningen-West, Thuiszorg Comfort in Oost en ZINN in Groningen-Zuid en Haren.

De reden voor deze verdeling is dat het voor organisaties die het gebied goed kennen makkelijker is om bij ondersteuningsvragen van cliënten gebruik te maken van voorzieningen die al in de buurt aanwezig zijn. Ook is er nauwe samenwerking met de WIJ-teams in de buurt én met andere partners in de gebiedsteams, zoals Wmo Begeleiding, eerstelijnszorg en de was- strijkservice.

Groningen wil dat cliënten na 1 januari de hulp blijven krijgen van degene die nu bij ze thuiskomt. Medewerkers die bij een van de geselecteerde thuiszorgorganisaties werken, kunnen overstappen onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.