Gemeente Haarlemmermeer ontbindt overeenkomsten twee aanbieders

Het gaat volgens de gemeente om een aanbieder van huishoudelijke hulp en om begeleiding voor jongeren en andere vormen van ondersteuning. Dat meldt Haarlems Dagblad.

De gemeente Haarlemmermeer maakt de namen van de zorgaanbieders niet bekend, “om het juridische vervolgproces niet te bemoeilijken”.

Ontbinden overeenkomst

De gemeente wilde onderzoeken of de zorgmedewerkers een verklaring omtrent gedrag (VOG) en kwaliteitscertificaten bezitten, of onkosten eerlijk gedeclareerd zijn en of de gegevens in het register van de Kamer van Koophandel kloppen. Beide aanbieders konden niet aantonen dat ze zich aan de regels hielden. Daarop besloot de gemeente de overeenkomsten per direct te ontbinden.

Geen zorg geleverd

Het onderzoek komt voort uit meldingen door inwoners en casemanagers. De aanbieders zouden volgens de melders gebruikmaken van niet-gecertificeerde zzp’ers en geen zorg geleverd hebben. Ook zou een beoogde fusie tussen de twee instanties tot veel onduidelijkheid leiden.

De huishoudelijke hulp voor zeer kwetsbare cliënten wordt direct overgenomen door andere aanbieders. De overige cliënten worden op een wachtlijst geplaatst.

De gemeente onderzoekt nog of er sprake is van fraude. Als dat het geval is, doet Haarlemmermeer aangifte.