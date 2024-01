Gemeente Kampen start ggz-pilot ondersteuning op afstand

Met 84.000 mensen op de wachtlijst en personeelstekorten zakt de ggz door haar hoeven. Om ggz-aanbieders iets te ontlasten, start Kampen een pilot. Middels E-health voor iedereen (Evie) wil de gemeente zorgvraag voorkomen, geestelijke ondersteuning toegankelijker maken.

Regioplan

De pilot is tot stand gekomen in samenwerking met ggz-ondersteuners en huisartsen en komt voort uit het regioplan ‘Samen Gezond IJssel-Vecht’. De e-health modules dienen niet de professionele ggz te vervangen, maar ter ondersteuning. Dit jaar kunnen driehonderd inwoners deelnemen aan de pilot, die in totaal vijftienduizend euro kost. Als het platform in de smaak valt, wordt het experiment verlengd.