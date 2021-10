Gemeente Stein is meest toegankelijke gemeente van Nederland

De gemeente Stein in Limburg is uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland 2021. De vakjury, onder voorzitterschap van algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Leonard Geluk, zag bij alle vijf finalisten (Stein, Zwolle, Hardenberg, Harderwijk en Oude IJsselstreek) dat toegankelijkheid hoog op de agenda staat en dat ze “inspirerende initiatieven” hebben opgezet, samen met lokale ervaringsdeskundigen.

Met de Sociale Inclusie Agenda wordt er in Stein gewerkt aan toegankelijkheid. Ze werken aan fysieke, sociale en informatieve toegankelijkheid van scholen met bijvoorbeeld prikkelarme lokale voor mensen met een verstandelijke beperking en onderwijsprojecten waarin kinderen leren hoe het is om met een beperking te leven.

Monumentale gebouwen

“’Ik ben ontzettend blij met deze waardering, hier staat een trotse wethouder van de gemeente Stein”, aldus wethouder Hub Janssen. ”Deze opsteker nemen we mee naar de toekomst, het is een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Maar uiteraard hebben we ook nog veel te doen: we blijven doorgaan met het uitvoeren van de lokale inclusie agenda. Belangrijke projecten zijn nu het verbeteren van de toegankelijkheid van de infrastructuur, de monumentale gebouwen en onze gemeentewebsite.’’

Ervaringsdeskundigen

Juryvoorzitter Leonard Geluk: “Beleid van de overheid is geslaagd als de mensen voor wie je het maakt daar ook tevreden over zijn. Dat geldt zeker voor toegankelijkheid. De gemeente Stein overtuigde de jury met een inspirerende aanpak waarbij op alle domeinen van toegankelijkheid wordt samengewerkt met de inwoners. Stein is zo een mooi voorbeeld van een gemeente die laat zien dat het benutten van de brede kennis en ervaringsdeskundigheid van inwoners ook leidt tot tastbare resultaten waar mensen wat aan hebben.”

Zwolle

De gemeente Zwolle heeft de aanmoedigingsprijs gewonnen. De vakjury beloont deze gemeente vanwege de goede stappen die op het fysieke domein zijn gezet en moedigt aan om deze inzet voor toegankelijkheid uit te rollen naar andere beleidsterreinen.