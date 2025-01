Gemeente weigert bouw kliniek: ggz-aanbieder overweegt rechtszaak

Met een negatief bindend advies voor aanpassing van het bestemmingsplan gaat er een een streep door de bouw van een forensisch psychiatrische kliniek in Deventer. Transfore betreurt de uitkomst en stelt dat het besluit gebaseerd is op onjuiste aannames.

Transfore, aanbieder van forensische ggz, wil op het terrein Brinkgreven een forensisch psychiatrische kliniek (fpk) bouwen. Het college van burgemeester en wethouders bracht een negatief raadsvoorstel uit over het aanpassen van het bestemmingsplan. Op 18 december 2024 gaf de gemeenteraad van Deventer een negatief bindend advies af.

Geen inspraak

Volgens Transfore zijn het college-advies en het bindende advies gebaseerd op de aanname dat het bestemmingsplan van het terrein de bouw van de kliniek niet toestaat en dat daarom een aanpassing van het bestemmingsplan vereist is. Transfore is van mening dat deze aanname onjuist is en dat de nieuwbouw wel binnen het bestemmingsplan past.

Volgens de forensisch ggz-aanbieder is er geen sprake geweest van hoor en wederhoor. “Er is voor ons als initiatiefnemer tot nu toe in het besluitvormingsproces geen enkele keer de kans geweest om bij te dragen aan het politieke debat. Wij voelen ons dan ook niet gehoord”, aldus directeur Tinie Hendriks tijdens de enige inspraakmogelijkheid voorafgaand aan de hamerraad aan. “Ondanks signalen van maatschappelijke onrust hadden wij gehoopt op meer ruimte voor uitleg over de functie van een FPK.” ChristenUnie en GroenLinks stemden tegen het voorstel. In hun stemverklaring gaven zij aan ontevreden te zijn over de gang van zaken rond de besluitvorming.

Risico op incidenten

Een groep omwonenden heeft bezwaar getekend tegen de komst van de kliniek vanwege zorgen over de veiligheid en de ervaren druk op de wijk. Hendriks geeft aan die gevoelens te begrijpen. “Maar we weten tegelijkertijd vanuit onze kennis en ervaringen op andere locaties dat de veiligheid niet in het geding is en dat het risico op incidenten bijzonder gering is.” Tegelijkertijd ervaart Transfore steun van andere delen van de buurt. “Tijdens onze bijeenkomsten hebben we ook veel inwoners gesproken die de noodzaak van een FPK begrijpen en de locatie op Brinkgreven ondersteunen. Het is jammer dat dat dit geluid niet is meegenomen”, vindt Hendriks.

De Stentor meldt dat Transfore zich voorbereidt op een mogelijke rechtszaak.