Gemeenten gaan zelf houdbaarheid Wmo en Jeugdwet onderzoeken

“Met het onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op middellange termijn ontwikkelt”, schrijft VNG op de eigen website. Aanvankelijk zou het CPB de door gemeenten aangeleverde gegevens analyseren. Maar de gemeenten hebben besloten het heft in eigen hand te nemen.

Zorgen en wensen

VNG zet deze stap naar eigen zeggen omdat het CPB niet op korte termijn met een analyse voor de dag kan komen. Mede vanwege alle drukke werkzaamheden rond de verkiezingen. Dat terwijl diezelfde verkiezingen en de toekomstige kabinetsformatie een uitgelezen kans voor NVG zijn om zorgen en wensen onder de aandacht te brengen. “Om daadwerkelijk effectief te zijn moeten deze wel onderbouwd kunnen worden met betrouwbare informatie”, schrijft NVG. En dus moet de analyse snel gemaakt worden.

Geen nieuwe toestemming nodig

VNG stelt zich op het standpunt dat het zelf de data mag gebruiken zonder nieuwe toestemmingsverklaring te vragen. “Wij gaan ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van de IB-data voor deze analyse”, schrijft VNG in een brief aan de eigen leden. Wie wel bezwaar heeft, kan dat binnen 14 dagen kenbaar maken.