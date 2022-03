Gemeenten krijgen gratis toegang tot zorgdata Vektis

Gemeenten krijgen kosteloos toegang tot zorgdata van Vektis nadat Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten overeenstemming hebben bereikt over financiering en doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel, meldt Vektis.

Deze zorgspiegel heeft data over bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg. Dit wordt verrijkt met data van gemeenten. Hiermee krijgen gemeenten en zorgverzekeraars een beter beeld van knelpunten en ontwikkelingen waardoor zij hun beleid en dienstverlening samen kunnen verbeteren.

Onontbeerlijk

“Om de zorg te kunnen verbeteren en de vinger op de zere plek te leggen, zijn data en informatie onontbeerlijk”, aldus Herman Bennema, algemeen directeur van Vektis. “De Gemeentezorgspiegel bundelt het zorggebruik over de vier domeinen heen. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en gemeenten een compleet integraal beeld van bijvoorbeeld de ggz of de ouderenzorg in de regio.”