Gemeenten roepen arbitrage in voor oplossen tekorten jeugdzorg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept arbitrage in voor het oplossen van het geschil met het kabinet over de tekorten in de jeugdzorg. Direct overleg hierover met het Rijk had niet het gewenste resultaat, aldus de VNG.

Gemeenten hebben vorig jaar tussen de 1,6 en 1,8 miljard euro meer aan jeugdzorg uitgegeven dan ze hiervoor van het kabinet kregen. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zei eerder dat dit onder meer komt omdat kinderen steeds langer hulp ontvangen en steeds meer kinderen in de hulpverlening zitten.

Onvoldoende resultaat

De gemeenten hebben donderdag met een afvaardiging van het kabinet over de tekorten op de jeugdhulp gesproken. “Tijdens dit overleg zou het kabinet een aanbod doen om de huidige financiële nood te ledigen en perspectief bieden voor de structurele oplossing op de lange termijn. Helaas heeft dit overleg tot onvoldoende resultaat geleid”, aldus de VNG.

Samen verbeteren

VNG-directeur Leonard Geluk laat weten dat de gemeenten via arbitrage willen bereiken dat er meer geld voor de gemeenten komt. “Maar we moeten ook samen met het Rijk werken aan een verbetering van het jeugdzorgstelsel.”

Faire tarieven

Het uitblijven van een akkoord tussen het Rijk en de gemeenten over de aanpak van de problemen baart voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland zorgen. Hij legt uit dat zolang gemeenten grote tekorten hebben, dit gevolgen heeft voor de tarieven van met name de organisaties die hulp bieden aan de kinderen met de meest complexe problemen. “Die verkeren in steeds zwaarder financieel weer. Dat blijkt uit onderzoek na onderzoek”, aldus Spigt in een column op de website van Jeugdzorg Nederland. “Onze professionals verdienen goede arbeidsvoorwaarden en die staan enorm onder druk. Er zijn faire tarieven nodig om te investeren in vernieuwing en professionalisering.” (ANP)