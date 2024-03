Gemeenten schrikken van ‘aard en omvang’ misstanden in jeugdzorg

Gemeenten zijn “geschrokken van de aard en omvang” van de meldingen over misstanden op crisisafdelingen in de gesloten jeugdzorg. Zolang daar nader inspectie-onderzoek naar wordt gedaan, wordt de instroom op de zogeheten ZIKOS-afdelingen opgeschort, laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten. De twee instellingen in Nederland die zo’n afdeling hebben, in het Gelderse Harreveld en Zetten, hadden de tijdelijke opnamestop zelf ook al bekendgemaakt.