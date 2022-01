Gemeenten stoppen met hervormingstafel jeugdzorg

De hervormingstafel moet de jeugdzorg drastisch verbeteren. Er zijn al jaren problemen rondom groeiende vraag, oplopende kosten, vraagtekens rondom de kwaliteit van jeugdzorg en wachtlijsten. Aan deze hervormingstafel zitten gemeenten, Rijk, professionals, cliënten en zorgaanbieders. De agenda was bijna af. Op 1 februari zou deze bekend gemaakt worden.

Bezuinigen

Nu stoppen alle gemeenten ‘per direct’ met de ‘vormgeving en besluitvorming rondom de hervorming’. Dit omdat het nieuwe kabinet 500 miljoen extra wil bezuinigen op de jeugdzorg. Deze onverwachte bezuiniging komt nog bovenop de bezuinigingsopdracht van de hervormingstafel van 600 miljoen.

Onacceptabel

Gemeenten zijn niet te spreken over deze actie van het kabinet. Dit gaat in tegen de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn nadat de gemeenten en het Rijk hun verschillen moesten uitvechten via een arbitragecommissie. Jan van Zanen, voorzitter van de VNG, noemde dit eerder al ‘onacceptabel’. Judith Bokhove, wethouder Jeugd in Rotterdam, voegt daar aan toe: “Dit is ondoordacht en niet onderbouwd.”

Eigen bijdrage

De jeugdzorgwethouders van de G4 rekenden voor: als deze bezuiniging moet worden opgevangen via een eigen bijdrage – wat praktisch onuitvoerbaar is – moeten ouders 1325 euro per kind per jaar betalen.

Staatssecretaris

Staatssecretaris Maarten van Ooijen laat in een schriftelijke reactie weten dat hij nog steeds wil samenwerken met gemeenten om de zorg aan kinderen en jongeren te verbeteren. “Tegelijk begrijp ik de zorgen van gemeenten goed. Ik was tot begin deze week zelf wethouder, dus ik snap voor welke uitdagingen zij staan. Het is belangrijk dat zij voldoende middelen hebben om goede zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen te organiseren.”

“De vraag die we daarvoor moeten beantwoorden is: waar zijn jongeren het meest mee geholpen? Wat is daar precies voor nodig? En daarin sta ik echt aan dezelfde kant als gemeenten. Wij hebben hetzelfde doel: knokken voor ieder kind”, vervolgt Van Ooijen. Hij gaat hierover met gemeenten in gesprek, “en bespreek hun zorgen uiteraard ook met mijn collega’s de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën die over het gemeentefonds gaat. Ik heb er vertrouwen in dat Rijk en gemeenten hier gezamenlijk uit gaan komen. ”

Kwetsbare kinderen

Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland is niet erg gelukkig met het besluit van de gemeenten. “We begrijpen dat de VNG uit de hervormingstafel stapt omdat het kabinet eenzijdig de financiële voorwaarden verandert. Maar dit gaat ten koste van de inhoudelijke verbeteringen van de jeugdzorg en ten koste van kwetsbare kinderen”, aldus Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland.

