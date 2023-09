‘Gemeenten voeren nieuwe cao-afspraken niet door in tarieven’

Zorgthuisnl heeft met ‘grote ontsteltenis’ geconstateerd dat gemeenten weigeren om de cao-loonstijging in de vvt-sector door te voeren bij het vaststellen van de tarieven in het sociaal domein.

Volgens Zorgthuisnl weigeren gemeenten collectief om een verhoging die afwijkt van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) in de tarieven door te voeren. Dat zou zijn op voorstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “Ondanks dat het goed gebruik is dat cao-loonstijgingen, zoals de gemeenten wel voor hun eigen personeel hebben gedaan, in de aanpassing van de tarieven tot uitdrukking komt”, zo staat in het persbericht.

Zwaar weer

Zorgaanbieders in het sociaal domein verkeren, volgens Zorgthuisnl, in zwaar weer. “In aanbestedingen worden steeds meer buiten proportioneel zware eisen gesteld aan de aanbieder, dit heeft in veel gevallen directe gevolgen voor de bedrijfsvoering zonder dat hier enige vorm van compensatie tegenover staat. De cliënten in de thuissituatie worden complexer en de wachtlijsten worden met de dag langer. De personeelstekorten zijn pijnlijk voelbaar en blijven steeds verder oplopen.”

Extra wrang

Zorgthuisnl vindt het extra wrang dat gemeenten recent bekend hebben gemaakt dat ze 2022 hebben afgesloten met een positief saldo van 3,9 miljard euro.