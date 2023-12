Gemeenten willen met petitie streekziekenhuizen behouden

“In Súdwest-Fryslân willen we goede, bereikbare en betaalbare zorg voor onze inwoners”, zegt wethouder Marianne Poelman van de Friese gemeente. “Groter maken van de ziekenhuizen blijkt niet de oplossing te zijn voor het personeelstekort, de lange wachtlijsten en de steeds duurder wordende zorg. We moeten kijken wat onze regio nodig heeft”, benadrukt de wethouder.

Niet alleen efficiëntie

“We moeten er daarbij voor waken dat de financiering van zorg niet alleen voor de instelling efficiënt is, maar dat deze ook voor de overheid, maatschappij en burgers effectief is”, vinden de gemeenten. “Het voorkomen van verdere schaalvergroting en concentratie in de reguliere ziekenhuiszorg draagt volgens de nieuwste inzichten bij aan een oplossing voor de problemen rondom personeel, overmatige drukte (wachtlijsten)en kosten in de zorg.”

“Vanuit de Tweede Kamer is naar onze mening snelheid van handelen nodig want, hoewel controversieel verklaard door de Tweede Kamer, gaan de ontwikkelingen rondom afschaffing van de 45-minutennorm gewoon door. De begroting VWS staat meteen na het kerstreces op de agenda van de Tweede Kamer, en dat is dan ook het moment om de breed gedragen beloften van programma’s, verkiezingsdebatten en campagne gestand te doen en de aangenomen motie over de beschikbaarheidsgelden te effectueren.”