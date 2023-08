Gemiva leidt GZ-psychologen breder op

Gehandicaptenzorgorganisatie Gemiva ziet een stijging in cliënten met psychische problemen en complexe hulpvragen. “Onze medewerkers moeten daarom brede kennis hebben. Kennis die verder reikt dan alleen de gehandicaptenzorg.” Leonie Verhulst, GZ Praktijkopleider bij Gemiva, zegt dat de aanpak van de opleiding tot GZ-psycholoog een van de antwoorden is op deze uitdaging. “We leiden collega’s nu generalistisch op. Deze nieuwe aanpak breidt hun kennis uit. Ze werken niet alleen bij ons, maar onder andere ook bij de reclassering, ouderenzorg of ggz.”

Voordelen

Het vernieuwde programma is waardevol, ziet Vrehulst: de gevarieerde ervaringen van de GZ-psychologen in opleiding helpen direct in hun werk. “Neem onze groep jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Criminaliteit is voor hen een risico. Dat onze GZ-psycholoog ervaring heeft in de reclassering, is een groot pluspunt. Een andere GZ-psycholoog werkt met oudere cliënten. Ze kent de geriatrie goed door haar detachering in een verpleeghuis. En een collega met ggz-ervaring helpt cliënten met psychische problemen zoals trauma’s of angststoornissen.”