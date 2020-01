Gemiva-SVG wijst bestuurder de deur na ‘ongepast gedrag’

De betreffende bestuurder werd afgelopen zomer op non-actief gezet na signalen van ongepast gedrag tegenover een medewerkster. Eén en ander werd bevestigd door een extern onderzoek. Daarop besloot de raad van toezicht tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan. De kantonrechter heeft nu per 1 februari de gevraagde ontbinding toegewezen, maar is met een verwijzing naar de Wet normering topinkomens wel van oordeel dat Gemiva-SVG een transitievergoeding van 75.000 euro moet betalen.

Punt

Gemiva-SVG Groep gaat het oordeel van de rechter niet aanvechten en wil de affaire afsluiten. “Het is en blijft voor alle betrokkenen een buitengewoon nare geschiedenis”, aldus voorzitter Wouter de Jong van de raad van toezicht in een toelichting op de website. “We zijn blij dat we daar nu een punt achter kunnen gaan zetten en ons weer volledig kunnen concentreren op de kerntaak van de Gemiva-SVG Groep: goede zorg leveren aan cliënten.”

Onduidelijk

Waaruit het ongepaste gedrag bestond blijft onduidelijk. Wel stelt de raad van toezicht dat het niet paste bij de “positie en verantwoordelijkheden” van de betrokken bestuurder.

Gemiva-SVG helpt mensen die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben vanwege een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. De zorginstelling heeft vestigingen in heel de provincie Zuid-Holland, waaronder in Rotterdam, Oostvoorne, Middelharnis, Oud-Beijerland en Nieuwerkerk aan den IJssel.