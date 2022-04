Geneeskundeopleiding is een bevooroordeelde plek

“Studenten zonder migratieachtergrond halen hogere coschapcijfers dan studenten met migratieachtergrond”, schrijft Van Andel in haar proefschrift. Van Andel pleit voor meer diversiteit en inclusie in de geneeskundeopleiding. Ze wil gelijkwaardige kansen voor alle geneeskundestudenten. “Niet alleen omdat dit eerlijk en rechtvaardig is, maar ook omdat patiënten in Nederland gebaat zijn bij een diverse dokterspopulatie.”

Bevooroordeelde

Van Andel, onderzoeker bij iMERR (Institute of Medical Education Research) zocht in haar promotieonderzoek naar de redenen waarom studenten met en zonder migratieachtergrond verschillen in hun coschapcijfers en wat hieraan te doen is. Zij toont aan dat verschillen in coschapcijfers tussen studenten met en zonder migratieachtergrond ontstaan door de wijze van beoordelen in de opleiding. Ze concludeert: om cijfergelijkheid te bevorderen, zijn meerdere beoordelingen van meerdere beoordelaars en meerdere testen belangrijk.

Beoordelaars

Voorkom cijferbijstellingen door beoordelaars, omdat die vatbaar zijn voor subjectieve oordelen ten gunste van studenten zonder migratieachtergrond. Beoordelaars blijken bovendien een grotere kans te hebben om vooroordelen te uiten wanneer zij een voorkeur hebben voor dominantie van bepaalde groepen over andere groepen en ongelijkheid in de maatschappij en wanneer zij het idee hebben dat zij zich in een inclusieve werkcultuur bevinden.

Inclusief leerklimaat

Van Andel: “In mijn proefschrift raad ik de geneeskundeopleidingen aan om een meer inclusief leerklimaat te bevorderen. Een inclusief leerklimaat respecteert verschillen tussen studenten en vermindert de druk om zich aan te passen aan een dominante meerderheidscultuur.”