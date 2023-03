Geneeskundestudenten ervaren ongewenst gedrag blijkt uit onderzoek

Meer dan tweehonderd coassistenten hadden in 2021 te maken met ongewenst gedrag. Het meest genoemde ongewenste gedrag was verbale agressie, gevolgd door seksuele intimidatie en discriminatie.

Dit hebben zij gemeld via een enquête van belangenvereniging De Geneeskundestudent waar De Volkskrant over schreef.

Incidenten niet gemeld

Volgens de respondenten waren medisch specialisten de “voornaamste bron” van het ongewenste gedrag. De meeste incidenten werden niet gemeld, onder meer omdat ze niet wisten waar dat precies kon of omdat ze het niet durfden.

De enquête is door meer dan 2800 geneeskundestudenten ingevuld. In totaal kwam 10,4 procent van hen in aanraking met ongewenst gedrag. Onder de groep coassistenten, medische studenten die stage lopen in een ziekenhuis, lag dit percentage nog hoger. Van de respondenten die te maken kregen met ongewenst gedrag, was meer dan 81 procent vrouw.

Geen verbetering

Volgens De Geneeskundestudent is er nog geen verbetering te zien ten opzichte van een vorig onderzoek, “terwijl het aantal respondenten van de enquête 2022 lager was dan in 2021”. Wel was het aantal gevallen van pesten bijvoorbeeld gedaald. “Dit heeft mogelijk te maken met het deels wegvallen van fysiek onderwijs vanwege de corona-pandemie, waardoor er minder mogelijkheid is geweest om fysiek te pesten. Bij de overige types van ongewenst gedrag zijn de relatieve bijdragen aan het totaal aantal meldingen stabiel gebleven.” (ANP)