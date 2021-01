Geneesmiddelentekorten alweer ‘ongekend hoog’

Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland blijkt in 2020 nog steeds ongekend hoog. In 2020 zijn 1480 tekorten geteld, tegenover 1492 een jaar eerder. Toen was er een verdubbeling.

Dit laat KNMP Farmanco weten, dat al zeventien jaar statistieken bijhoudt over geneesmiddelentekorten in Nederland.

Voorzitter Aris Prins van de apothekersorganisatie KNMP: “We hoopten dat het een eenmalige uitschieter betrof, maar er lijkt nu sprake van plateauvorming op een zeer ongewenst niveau. Patiënten, apothekers en andere zorgverleners ondervinden hier dagelijks enorme last van.”

In het oog springende tekorten in 2020 waren onder meer: antidepressiva als fluoxetine (Prozac) en sertraline, geneesmiddelen tegen blaasontsteking zoals nitrofurantoïne en trimethoprim en het antistollingsmiddel fenprocoumon. Deze geneesmiddelen worden door grote patiëntengroepen gebruikt.

COVID-19

In 2020 is een aantal COVID-19 gerelateerde tekorten genoteerd. In ziekenhuizen was er bijvoorbeeld een enorme toename in gebruik van propofol en midazolam omdat patiënten op de intensive care langdurig in slaap moesten worden gehouden. Toen de voorraden van midazolam opraakten zijn de bereidende ziekenhuisapotheken in Nederland het geneesmiddel zelf gaan maken uit grondstoffen. De slinkende voorraden aan midazolam gaven stadsapothekers ook zorgen bij de toepassing van palliatieve sedatie bij patiënten in thuissituaties en in verpleeghuizen. Ook was er een tijdelijk tekort aan griepprikken en aan het veelgebruikte antibioticum amoxicilline door de verhoogde vraag.

Geneesmiddelentekorten ontstaan door problemen met productie, distributie en kwaliteit. Ook zijn er economische redenen aan de orde, zo stelt de KNMP: “Zodra de productie na een tekort weer op gang komt, staat Nederland vaak achteraan de rij. Ons land is door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied.”

Oplossingen

De KNMP stelt al langere tijd een aantal oplossingsrichtingen voor. De apothekersorganisatie steunt het plan van de minister van VWS om ijzeren voorraden aan te leggen. Voorts is de KNMP er een voorstander van de productie van geneesmiddelen terug te halen naar Europa. Prins: “In beide gevallen vergt dat investeringen en tijd. Een derde optie is wat ons betreft een modernisering van het inkoopbeleid. Als de prijzen eenmaal zo laag zijn, en dat zijn ze nu, kunnen meerdere middelen voor langere tijd als voorkeursmiddel worden aangewezen.”