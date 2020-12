Genoeg griepvaccins om 60- ers in te enten

De oproep eind oktober aan gezonde 60-plussers om nog even geen griepprik te halen en 70-plussers en kwetsbaren voor te laten gaan, heeft zin gehad. Er is nu waarschijnlijk wel genoeg vaccin op voorraad om de groep van 60 tot 70 jaar oud eveneens in te enten, ook doordat er nog extra vaccin kon worden ingekocht. Dat meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) donderdag aan haar leden.

60-ers

Omdat de vraag naar de prik dit jaar groter was dan het aanbod, werd gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar gevraagd niet meteen op de uitnodiging voor een griepprik in te gaan. In totaal krijgen 6 miljoen mensen jaarlijks een uitnodiging om de prik te halen. De afgelopen jaren ging ongeveer de helft erop in, maar nu was de vraag door de coronacrisis extra groot.

Genoeg

Daar was met extra inkoop al op gerekend, maar toch bleek het niet genoeg. Belangstellenden voor de griepprik kunnen naar het zich laat aanzien volgende week contact opnemen met hun huisarts. De dokters zijn nu ingelicht om voorbereidingen te gaan treffen. (ANP)