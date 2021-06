Genoeg vaccins om ook in 2022 te vaccineren

Interessant voor u

De Gezondheidsraad heeft aangekondigd voor 1 juli advies uit te brengen over het al dan niet vaccineren van jongeren vanaf 12 jaar. Een besluit hoeft daarna niet lang op zich te laten wachten. Minister Hugo de Jonge maakte eerder al duidelijk dat hij voorstander is en hoopt op een positief oordeel van de deskundigen. Als […]

Dat er tijdens de bevalling wat bloed wordt verloren is normaal. Maar bij één op de twintig bevallingen komt overmatig bloedverlies voor. Als dat meer dan een liter is heet dat ernstige fluxus postpartum. In Nederland krijgen daar jaarlijks ongeveer 8500 vrouwen mee te maken. Veel bloedverlies kan leiden tot een traumatische ervaring, kans op […]

Stoppen met beeldbellen? Natuurlijk niet!

Je hoort het de laatste tijd steeds vaker, helaas: dokters die willen stoppen met beeldbellen. Meer digitale communicatie was een van de grote verworvenheden van de coronacrisis, maar helaas, er is een tendens om terug te keren naar het oude normaal. Niet in het belang van de patiënt en niet in het belang van de zorg, schrijft Dianda Veldman.