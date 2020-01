Gepensioneerden fuseren tot nieuwe ouderenkoepel

Naar eigen zeggen vertegenwoordigt de koepel zo’n 300.000 gepensioneerden en senioren en is daarmee de grootste ouderenorganisatie van Nederland. Bij de Koepel Gepensioneerden zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden aangesloten, alsmede KBO-Brabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).

Serieus

Anders dan in het verleden richt de nieuwe organisatie zich niet alleen op pensioenbelangen “De laatste jaren is steeds duidelijker geworden, dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere senioren te maken krijgen meer terreinen omvat dan pensioenen en inkomen”, aldus voorzitters Joep Schouten en Jaap van der Spek in een gezamenlijke verklaring. “Daarom houdt de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen. Juist nu we meer serieus genomen worden dan jaren geleden, zullen we moeten doorpakken.”

Ouderenbond ANBO (140.000 leden) en seniorenorganisatie KBO-PCOB (250.000 leden) doen niet mee. Van de 17 miljoen Nederlanders is ongeveer 20 procent 65 jaar of ouder.