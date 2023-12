Gepersonaliseerde zorg vraagt om verandering van praktijk en beleid

Het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg wil de ontwikkeling van zorg die is afgestemd op persoonlijke behoeften, voorkeuren en waarden van patiënten bevorderen. Daarvoor publiceert het Genootschap vandaag de White paper ‘Gepersonaliseerde Zorg: vanzelfsprekend!’ en bieden zij dit aan bestuurders in de zorg aan.

Persoonlijke factoren en omstandigheden bepalen welke behandeling het beste resultaat oplevert voor de patiënt. Het vraagt om een verandering van spreekkamer en zorgpraktijk tot beleid en organisatie om die behandeling zorgvuldig te kunnen kiezen en uitvoeren. De vandaag verschenen White paper roept op tot die verandering.

Best passende behandelkeuze

Persoonlijke factoren en omstandigheden moeten worden meegewogen in de best passende behandelkeuze. Daarvoor is aandacht nodig in de spreekkamer. Om die te kunnen bieden is een aanpassing van de organisatie nodig, schrijft het Genootschap. Ziekenhuizen hebben al goede mogelijkheden om hier op in te spelen. Toch moeten deze verder worden vergroot door beroepsgroepen, verzekeraars en overheid.

Gepersonaliseerde zorg

Gepersonaliseerde zorg draait om twee zaken: het persoonlijke behandeldoel en het profiel van de patiënt. Beide moeten in overweging genomen worden om te bepalen welke behandeling het beste is voor een patiënt. In gesprek met de patiënt moet duidelijk worden waar de behandeling en de zorg zich in eerste instantie op moet en kan richten. Daarbij worden de keuzes gemaakt samen met de patiënt, afhankelijk van de behoeften, voorkeuren en waarden. Het Genootschap wil deze gepersonaliseerde zorg vanzelfsprekend maken.