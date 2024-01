Gerard van Berlo kondigt vertrek aan als bestuurder ETZ

Gerard van Berlo stapt per 1 juli 2024 uit de raad van bestuur van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis). Na een dienstverband van bijna zeven jaar bij het ETZ en meer dan veertig jaar in de zorg, heeft Gerard besloten met pensioen te gaan.

Het ziekenhuis geeft aan dat voor 1 juli is gekozen met oog op het waarborgen van bestuurlijke continuïteit, gegeven het eerdere vertrek van ETZ-bestuurder Anita Wydoodt afgelopen 1 oktober en het aantreden op 15 januari aanstaande van Julliëtte van Eerd als nieuwe bestuurder.

Nooit af

“Ik voel me zeer verbonden met ETZ en doe mijn werk met veel plezier”, zegt van Berlo. “Het is een fijne organisatie waar ik me als een vis in het water voel. Ik heb veel aarzeling gevoeld bij het bepalen van het moment van pensionering, omdat er zoveel dingen zijn die mij energie geven en waar ik met enthousiasme aan werk.

“Waar ik aan begin, wil ik ook tot afronding brengen. Maar het werk is nooit af. Er komt steeds iets nieuws waar ik met enthousiasme mee aan de slag ga. Een keer wil ik echter een punt zetten en dat heb ik nu gedaan. De datum 1 juli is acht maanden voor mijn officiële pensioendatum. Ik ben al lange tijd actief in het intern toezicht en daar ga ik me meer op toeleggen.”