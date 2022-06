Gerechtshof: Anonieme recensies op ZorgkaartNederland toegestaan

Mensen mogen anoniem een waardering voor een zorgverlener geven op ZorgkaartNederland. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, nadat een zorgverlener een rechtszaak had aangespannen om de identiteit van een klager te achterhalen. De zorgverlener werd niet in het gelijk gesteld. Wel vindt het hof dat ZorgkaartNederland de klacht had moeten verwijderen toen bleek dat die niet voldoende werd onderbouwd.

“Het enkele feit dat de waardering niet herkenbaar is en zorgverlener het niet eens is met de inhoud, maakt niet dat de recensie vals is”, zo schrijft het hof op 16 juni. Bovendien had de zorgverlener op de aantijgingen kunnen reageren, oordelen de raadsheren van het hof.

Drempel

Het arrest van het hof betekent dat patiënten of cliënten hun waarderingen anoniem kunnen blijven geven. Patiëntenfederatie Nederland is daarom blij met de uitspraak: “Dat houdt de drempel laag voor patiënten om aan te geven hoe (on)tevreden ze zijn over hun zorgverlener.” Op de Zorgkaart staan nu meer dan een miljoen waarderingen van patiënten en cliënten.

Uit de recensie bleek dat de zorgverlener – in de woorden van de patiënt – de ‘onjuiste zorg, oftewel geen zorg’ had verleend. Dit bleek niet te kloppen. ZorgkaartNederland ging in de fout door de recensie toen niet te verwijderen, vindt het hof. In een persbericht zegt Patiëntenfederatie Nederland dit ter harte te nemen en scherpere redactie te zullen gaan voeren.