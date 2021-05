Geregeld agressie en geweld tegen vaccinatiemedewerkers

De GGD regio Utrecht gaf dinsdag aan dat agressie en uitspattingen van fysiek geweld in meerdere gevallen heeft geleid tot aangiftes, zo zei coronamanager Tessa Rijntalder tegen RTV Utrecht. Precieze aantallen heeft ze niet, het gaat volgens haar om “een of twee handen vol”.

Ook de landelijke GGD GHOR heeft geen cijfers over hoe vaak medewerkers hiermee te maken krijgen, maar herkent de geluiden uit Utrecht. “Mensen zijn boos als ze denken op locatie een ander vaccin te kunnen regelen dan waarvoor ze komen en dat niet lukt”, zegt de woordvoerster. “Dat soort uitspattingen heeft impact op onze mensen, het is niet leuk als je uitgescholden wordt.” Ze hoopt dat mensen beseffen dat de GGD de uitvoerende partij is van de vaccinatiestrategie. “Wij bepalen niet wie wanneer met welk vaccin wordt gevaccineerd.”

Andere aanleidingen voor agressie en geweld zijn volgens Rijntalder onvrede over openingstijden en locaties van de GGD en mensen die eerder een prik willen dan dat ze aan de beurt zijn. De agressie beperkt zich niet tot vaccinatielocaties, want ook bij teststraten en telefonisch bij de callcenters lopen de emoties soms hoog op, zo zei Rijntalder tegen RTV Utrecht. En dus heeft de GGD korte lijntjes met de politie. “Zij schieten ons snel te hulp als dat nodig is.” Bij vaccinatielocaties zijn beveiligers aanwezig. (ANP)