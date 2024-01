‘Geriatrische revalidatie moet slimmer worden vormgegeven’

“Geriatrische revalidatie is cruciaal om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen”, zegt Holstege, bijzonder lector geriatrische revalidatie aan de Hogeschool Inholland. “Dat is ook waar het zorglandschap op is ingericht: dat we langer thuis wonen. Maar op dit moment herstelt één op de drie niet tot het niveau van vóór de opname in het ziekenhuis.”

Essentiële zorgschakel

Met de personeelstekorten heeft Nederland op z’n zachtst gezegd een uitdaging om geriatrische revalidanten in groteren getale succesvol te laten herstellen, aldus Holstege. “Willen we toekomstbestendige zorg, dan is optimale geriatrische revalidatie een essentiële schakel in de zorgketen voor kwetsbare ouderen. Anders lukt het niet om mensen zelfstandig thuis te laten wonen en stroomt de zorg over.”

Volgens Holstege is geriatrische revalidatie een jong onderzoeksgebied waarin nog veel nieuwe mogelijkheden te ontdekken vallen. “Met mijn bijzonder lectoraat richt ik me op het samen slimmer vormgeven van geriatrische revalidatie. Hierin speelt e-health een grote rol. Niet ter vervanging van, maar geïntegreerd in de zorg die professionals geven. Er is nog weinig onderbouwing van wat echt werkt.” Daarom wil Holstege de beschikbare technologieën onder de loep nemen.

Samenwerking wijkzorg

Daarnaast onderzoekt zij de samenwerking met andere zorgaanbieders. “Hoe kun je bijvoorbeeld voor een betere overgang zorgen van de revalidatieafdeling naar thuis? Bijvoorbeeld door de wijkzorg en het sociale netwerk al eerder te betrekken tijdens de revalidatie of door een netwerk van vrijwilligers in te schakelen. En hoe kunnen we elkaars kennis en expertise beter benutten door interprofessioneel samen te werken?”

Door Holstege’s gecombineerde functie bij Hogeschool Inholland en Omring wil zij onderzoek, praktijk en onderwijs bijeenbrengen. In breder verband werkt het lectoraat daarom samen met hogescholen, universiteiten, practoraten, kennisnetwerken en het werkveld. Onder meer binnen het Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home. “Hier delen we kennis over technologieën om zelfstandig thuis wonen en behandelingen te optimaliseren. Daarnaast doen we onderzoek naar de inzet van revalidatieapps en hoe die onderdeel te maken van het dagelijks handelen.” Op regionaal niveau gaat de bijzonder lector een leeromgeving voor zorgaanbieders in Noord-Holland Noord ontwikkelen.