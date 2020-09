Gerlach Cerfontaine zwaait af als voorzitter VvAA

Oud-ziekenhuisbestuurder en Schiphol-topman Cerfontaine (74) gaf bijna tien jaar leiding aan de honderdjarige vereniging waar meer dan 124.000 zorgverleners lid van zijn. “Onder leiding van Gerlach is de vereniging uitgegroeid tot een organisatie die stáát voor zorgverlenend Nederland en waar niemand meer omheen kan”, zegt Bart Janknegt, voorzitter hoofddirectie van VvAA Groep, over Cerfontaines verdiensten.

Ontregeloffensief

Cerfontaine maakte zich de afgelopen jaren onder meer sterk voor het terugdringen van de administratieve belasting van zorgverleners. Zo gaf hij -onder meer met zijn column ‘Het Roer Moet Om’- in VvAA-magazine Arts en Auto, de aanzet voor de beweging ‘OntRegel de Zorg’, die VvAA in samenwerking met Huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om, in 2017 initieerde. Deze beweging heeft er voor gezorgd dat de verlammende bureaucratie in de zorg éindelijk een plek kreeg op de politieke agenda, aldus VvAA.

Vangnet

Ook zette Cerfontaine zich in voor het initiatief Zin in Zorg. Dit samenwerkingsverband van verschillende artsenverenigingen en VvAA richt zich op vergroting van het werkplezier van de jongste generatie dokters. Meer recent gaf Cerfontaine namens VvAA advies bij het opzetten van de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg. Deze stichting wil een financieel vangnet bieden voor zorgverleners die als gevolg van hun werk in de frontlinie van de coronazorg op de IC terechtkomen óf overlijden.