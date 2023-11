Gert van Enk nieuwe bestuurder Philadelphia Zorg

Van Enk werkte eerder ruim acht jaar als bestuurder van de Sint Maartenskliniek, gespecialiseerd in orthopedie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en pijnbestrijding. Daarvoor werkte hij onder andere als kinderarts en heeft hij meerdere bestuurs- en toezichthoudende functies bekleed in de zorg.

Uitdagingen

“De uitdagingen in de sector zijn flink en Philadelphia heeft daar mooie, innovatieve oplossingen voor die we gaan laten werken”, zegt Van Enk. “De zorg voor en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking heeft me altijd aangesproken. Ik heb als kinderarts veel met de doelgroep te maken gehad en ben blij dat ik mijn kennis, kunde én hart voor Philadelphia mag inzetten. Voor de cliënten en de collega’s die met hen werken.”