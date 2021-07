Gertjan Kamps en Henri Janssen gaan St. Jans Gasthuis besturen

Gertjan Kamps en Henri Janssen vormen voor de komende zes maanden het nieuwe bestuur van het St. Jans Gasthuis in Weert, na het afscheid van Inge de Wit. Kamps zit nu al in de raad van bestuur en Janssen is op dit moment interimmanager en bestuurder bij DeSeizoenen.

Cees Sterk, voorzitter raad van toezicht, zegt over de benoeming: “De bekendheid van Gertjan met SJG Weert en de zorg in het bijzonder, gecombineerd met de bestuurlijke ervaring die Henri meebrengt rondom financiën en vernieuwbouw is een ideale combinatie om de ingeslagen koers daadkrachtig voort te zetten.” De komende periode zal de raad van toezicht zich beraden op verdere invulling van het bestuur over een half jaar.

Gertjan Kamps is kno-arts en sinds 2006 werkzaam bij SJG Weert. In de periode van 2014 tot 2020 was hij voorzitter van de medische staf en in die rol altijd breed betrokken geweest bij het ziekenhuis. Janssen was tussen 2005 en 2009 al algemeen directeur van het ziekenhuis. Daarna heeft hij bestuursfuncties gehad bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en Saxenburgh Groep in Hardenberg.