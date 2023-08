Gertrude Graumans volgt per 1 november Marina Hesen op als bestuurder van RIBW Brabant. Graumans is op dit moment algemeen directeur bij De Woenselse Poort (GGzE).

Eerder werkte Graumans onder meer bij de Politie Nederland in Rotterdam en bij GGD Brabant-Zuidoost. Daarvoor was ze bestuurslid van Ambulancezorg Nederland en onder meer sectormanager bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Graumans is verder lid van de raden van toezicht van Stichting maatschappelijke opvang Breda eo en Markieza

Marina Hesen was ruim zes jaar bestuurder bij RIBW Brabant en gaat na haar vertrek met pensioen.