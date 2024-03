Jeugdzorg Nederland: ‘Gesloten jeugdzorg moet anders’

De organisatie stelt samen met de Nederlandse ggz dat uit het begin deze week verschenen rapport van ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass blijkt “hoe groot de urgentie is”. Het is duidelijk “dat het echt anders moet”, klinkt het.

Bhugwandass bundelde de ervaringen van 51 jongeren die, net als hij toen hij jonger was, hebben verbleven op een ZIKOS-afdeling. Dat staat voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie. Hij kreeg meldingen binnen over psychisch, fysiek en seksueel geweld. Jongeren zeiden ook te zijn vernederd en uitgescholden door groepsleiders.

De branche is al langer bezig met het ombouwen van de gesloten jeugdzorg. Dat daar grote problemen zijn, is de afgelopen jaren gebleken uit diverse onderzoeken. Toch zeggen de organisaties dat ze “zijn geschrokken van de getuigenissen over misstanden in de ZIKOS-groepen”. (ANP)