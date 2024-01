Getuige moord jeugdzorginstelling: verdachte gaf medewerkster fatale trap

In de zaak rondom het doden van een medewerkster van jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen, stelde een getuige dat de 20-jarige verdachte Arek K. de begeleidster een trap heeft gegeven waardoor zij om het leven kwam. Dat werd donderdagochtend duidelijk tijdens de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Assen.

De 26-jarige medewerkster werd op 14 januari 2023 levenloos aangetroffen in een plas bloed. Ze zou neergestoken zijn. K. zou samen met een 17-jarige medeverdachte, die in Yorneo woonde, uit zijn geweest op de kluis van de instelling. De 17-jarige lokte zijn begeleidster met een smoes naar zijn kamer. De vrouw werd vrijwel direct gestoken.

Getuige vastgehouden

Badend in haar bloed zou het slachtoffer door K. tegen het hoofd zijn geschopt. Een meisje dat ook in de instelling woonde zag de geweldsexplosie. Zij stelde dat K. het slachtoffer de fatale trap had gegeven, nadat de medeverdachte had gevraagd of zij echt dood was. “Ik zie haar daarna haar laatste adem uitblazen.” Het meisje werd vastgehouden door de verdachten, maar sloeg later alsnog bij een naastgelegen restaurant alarm. De beide verdachten (toen 16 en 19 jaar oud) werden kort daarop aangehouden.

Beiden bekennen dat zij die avond in Yorneo zijn geweest. Maar ze wijzen elkaar aan als diegene die zou hebben gestoken. Ze waren die avond door een 20-jarige Emmenaar op pad gestuurd om een tankstation te overvallen. Hiervoor hadden zij kleding, gezichtsbedekking en een mes meegekregen. Dat tankstation was gesloten.

Twee jaar cel

De jongens zeiden niet zonder geld naar de woning van de twintiger te durven. Zij besloten daarop de kas van de jeugdzorginstelling te plunderen. Het geldbedrag dat is buitgemaakt bedroeg slechts een paar honderd euro.

Woensdagmiddag werd er tegen de 17-jarige medeverdachte twee jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. (ANP)