Gevolg medicatie genderdysforie amper onderzocht

Dat zegt neurowetenschapper Sarah Burke die destijds in het VUMC bij research naar de hersenen van transgender jongeren betrokken was, melden de makers van tv-programma Zembla.

Puberteitsremmers

Hoewel de Amsterdamse genderdeskundigen wisten dat puberteitsremmers de ontwikkeling van het brein zouden kunnen schaden, ging de verstrekking ervan gewoon door. Inmiddels zijn er meer dan duizend jongeren mee behandeld.

Burke: “Het is belangrijk om hier meer duidelijkheid over te geven aan ouders en de jongeren zelf, zodat ze een afweging kunnen maken of ze willen starten met de behandeling of niet.” (ANP)