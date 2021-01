Geweldslachtoffers jeugdzorg kunnen aanspraak maken op schadevergoeding

Kinderen die tussen 1945 en 2019 in een pleeggezin of instelling verbleven, en daar slachtoffer werden van geweld of misbruik, kunnen een aanvraag indienen voor de compensatie, meldt de NOS. De regeling werd vorig jaar aangekondigd, nadat het kabinet excuses aanbood aan de slachtoffers.

Tienduizenden kinderen

Driekwart van de kinderen die na de Tweede Wereldoorlog in pleeggezinnen verbleven, hebben te maken gehad met fysiek, verbaal of seksueel geweld. Het gaat naar schatting om tienduizenden kinderen in de jeugdzorg in de tijdsperiode van 75 jaar.

Systematisch geweld

Hoogleraar Pedagogiek Micha de Winter startte in 2015 een onderzoek naar de slachtoffers in de jeugdzorg in opdracht van het kabinet. De Winter sprak met meer dan duizend slachtoffers en spreekt van een zwarte bladzijde uit de geschiedenis. “Het ging niet om iemand die een keer een klap kreeg, maar om systematisch geweld. We hebben er vier jaar aan gewerkt en ik ben er behoorlijk van geschrokken.”