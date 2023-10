Gewijzigde triagecriteria sluiten beter aan op de praktijk

Triagisten schatten de urgentie van de klachten waarmee patiënten naar de huisartsenpost komen beter in door wijzigingen in de triagecriteria. De wijzigingen in criteria van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) gingen in vanaf juni 2021. Dit wijst erop dat de NTS-triagecriteria beter aansluiten op de praktijk van de zorg op de huisartsenpost.

De triagecriteria spelen een steeds belangrijkere rol bij het toewijzen van zorg en het sturen van patiëntenstromen. Dit blijkt uit onderzoek, met gegevens over de huisartsenpost uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, een focusgroep en vragenlijst, van het Nivel in opdracht van de stichting Nederlandse Triage Standaard.

Onderzoek

Voor de periode 2019-2021 is met behulp van gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bekeken welke urgenties triagisten toekenden en registreerden. En wat de invloed hierbij was van wijzigingen in de NTS-triagecriteria. Vervolgens is aan de hand van een vragenlijst en een focusgroep verder onderzocht hoe deze wijzigingen doorwerkten in de dagelijkse praktijk. En op welke manier externe factoren een rol speelden bij het toepassen van triagecriteria.

Wijzigingen zorgen voor verbetering

Het blijkt dat de wijzigingen in de NTS-triagecriteria hebben geleid tot een verbetering van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). De triagist maakt aan de hand van de NTS een inschatting van de urgentie van de klacht en de zorg die nodig is. In de focusgroep gaven triagisten aan dat dit de praktijk ten goede komt: ze kunnen een betere inschatting maken van de urgentie van klachten van patiënten, wat leidt tot een betere afstemming van zorg op de zorgbehoeften van de patiënt.

Invloed van buitenaf

De triagist wordt bij het toekennen van urgenties aan klachten op de huisartsenpost beïnvloed door factoren die buiten de invloedsfeer van de triagestandaard (NTS) liggen. Dat blijkt zowel uit het vragenlijstonderzoek als de focusgroep. Triagisten gaven aan dat patiënten mondiger zijn geworden, dat er soms overloop is vanuit de huisartsendagzorg, dat de COVID-19-pandemie tot andere triage leidde en dat landelijke beleidsveranderingen de triage beïnvloedden.

Continu proces

Belangrijk is om de optimalisatie van de triagestandaard NTS te blijven zien als een continu proces, een proces dat niet alleen wordt beïnvloed door de steeds veranderende zorgvraag van patiënten maar ook door externe factoren. Om ervoor te zorgen dat triage-uitkomsten ook in de toekomst aansluiten bij de veranderende zorg en patiënten de juiste zorg blijven ontvangen, is het cruciaal dat de Nederlandse Triage Standaard continu in ontwikkeling is en blijft.