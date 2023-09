Gewrichtsprothesen gaan steeds langer mee

Dat blijkt uit de nieuwste jaarrapportage van de Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI). “Deze afname heeft grote voordelen voor patiënten, want het voorkomen van een grote revisie operatie geeft een enorme gezondheidswinst”, zegt Bart Pijls, medisch directeur van de LROI.

Behandeling beter afstemmen

De LROI jaarrapportage geeft inzicht in welke prothesen het beste presteren, welke operatietechnieken de beste resultaten geven en welke behandeling het beste werkt bij verschillende patiënten. Deze informatie geeft orthopedisch chirurgen handvatten om de behandeling beter afstemmen op de individuele patiënt.

Pijls: “Sinds de start van de registratie in 2007 zien wij het revisiepercentage na een heupprothese, knieprothese en schouderprothese ieder jaar verder dalen. Zo is het vijfjaar-revisiepercentage van een halve knieprothese afgenomen van 9,7 procent naar 3,9 procent. We zien ook een afname in de revisiekans van heupprothesen, hele knieprothesen en schouderprothesen. Deze behandelingen worden dus steeds beter. Dat heeft grote voordelen voor patiënten, want het voorkomen van een grote revisie-operatie geeft een enorme gezondheidswinst”.