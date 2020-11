‘Gezonde leefstijl versterkt het immuunsysteem, mogelijk ook tegen corona’

Overgewicht

Vooral overgewicht lijkt te leiden tot een ernstiger verloop van een covid-besmetting. Onder meer via bijkomende aandoeningen met bijkomende aandoeningen, zoals diabetes, hart-, nier- en longziekten, en trombose. Het ernstiger beloop van de ziekte komt met name door een chronisch minder goed functionerend immuunsysteem, ontdekten de wetenschappers. Hierdoor heeft het SARS-CoV-2 virus zeer waarschijnlijk extra kans om zich te vermenigvuldigen.

Effectieve vaccinatie

Daarnaast kan in het algemeen een verminderde functie van het immuunsysteem zorgen voor een minder effectieve vaccinatie, zoals ook van een griepprik bekend is dat deze minder effectief is bij mensen met obesitas.

Meer aandacht

Op basis van dit onderzoek riepen de onderzoekers samen met ruim 70 artsen, wetenschappers en bestuurders, het ministerie van VWS op om meer aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl. Want tijdens de persconferentie van 17 november benadrukte minister Hugo de Jonge het belang van een gezonde leefstijl.

Helft volwassenen overgewicht

In Nederland heeft ruim de helft van de volwassenen overgewicht, en heeft 15 procent zelfs ernstig overgewicht (obesitas). Een ongezonde leefstijl is lang niet altijd de oorzaak van obesitas. Er zijn tal van andere oorzaken die meespelen, zoals sociale en medische factoren. Het is belangrijk om mensen met overgewicht niet te veroordelen.

Immuunsysteem versterken

Een verstoord immuunsysteem is op korte termijn te beïnvloeden. Bij mensen met obesitas kan een paar procent gewichtsverlies het immuunsysteem al verbeteren. “De informatie van de overheid ging tot nu toe vooral over maatregelen om besmetting te voorkomen, en die maatregelen zijn terecht. Het is echter belangrijk dat mensen zich realiseren dat ze zelf actief hun weerbaarheid tegen infecties zoals covid kunnen verbeteren”, vertelt prof. dr. Douwe Atsma, cardioloog in het LUMC. “Een gezonde leefstijl in het algemeen (gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning, niet roken en alcohol matigen) zal het immuunsysteem versterken. Dit is bekend en geldt ook voor mensen met een normaal gewicht. Deze positieve boodschap kan nog meer uitgedragen worden.”