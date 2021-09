Gezondheidscentrum geopend in voormalige San Salvatorkerk

Interessant voor u

Nieuws

LangeLand Ziekenhuis kan miljoenenleningen niet meer afbetalen

LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer is niet meer in staat om een groot deel van haar leningen terug te betalen. Het HagaZiekenhuis in Den Haag en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft hebben daarom besloten om hun leningen aan LangeLand volledig af te boeken. Dat kost hen - inclusief misgelopen rente – in totaal 23 miljoen euro.