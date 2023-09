Gezondheidsmonitor: meer jongeren dachten aan zelfdoding

Jongeren zeiden in het tweede kwartaal van dit jaar vaker dat ze aan zelfdoding hebben gedacht dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Ook registreerden huisartsen meer pogingen tot zelfdoding onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar dan in het begin van 2023, zo komt naar voren uit het nieuwste kwartaalonderzoek van de Gezondheidsmonitor.

In 2019 lag het aantal zelfdodingsgedachten en -pogingen 47 procent lager dan nu. Sinds de coronapandemie zijn er meer jongeren met mentale klachten. Het Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij Rampen) brengt met de Gezondheidsmonitor in kaart wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op de gezondheid.

Eenzaam

Uit dit kwartaalonderzoek komt wel naar voren dat jongeren het afgelopen kwartaal minder vaak naar de huisarts zijn gegaan met angstige en depressieve gevoelens dan in het kwartaal hiervoor. Ondertussen antwoordden nog ongeveer evenveel jongeren in de vragenlijsten dat ze zich eenzaam of gestrest voelden of mentale klachten hadden als in maart.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en organisatie ZonMw. (ANP)